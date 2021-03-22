جدعون ساعر: نفتالي بينت ارتمى مباشرة بأحضان نتنياهو وأظهر أنه مخادع

غدعون ساعر

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رام الله - دنيا الوطن

شن زعيم حزب (أمل جديد) في إسرائيل، جدعون ساعر، اليوم الاثنين، هجوماً كبيراً على زعيم حزب (يمينا)، نفتالي بينت.



وقال في تصريح نقلته وسائل إعلام إسرائيلية: "أصبح الآن واضحاً تمامًا، قبل أمتار قليلة من خط النهاية، ارتمى نفتالي بينت مباشرة في أحضان نتنياهو، وزاد سقوطه في يوم الأكاذيب التي خرج بها ليحوم حول عرش سيده".



وتابع ساعر: "لقد فشل نفتالي بينيت في إظهار المسؤولية، فشل في الصمود تحت الضغط - ينهار بينت في استطلاعات الرأي لذلك ظهر ليوقع على تعهد طفولي، هو في الواقع تعهد بالولاء لنتنياهو، لقد أظهر أنه مخادع ومن المؤسف أنه فعل ذلك".



ووقّع بينت، أمس الأحد، على الهواء مباشرة عبر (القناة 20) الإسرائيلية، على تعهد بعدم الجلوس في حكومة برئاسة يائير لابيد.



وفي نفس السياق، دعا بينت نتنياهو إلى التوقيع على أنه لن يشكل حكومة بدعم النائب العربي، منصور عباس.



وتستعد الأحزاب الإسرائيلية لإجراء الانتخابات 24 لـ (كنيست) المقررة غداً الثلاثاء.