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بعد عام من الإغلاق.. السعودية تقرر إعادة فتح سقيا زمزم

بعد عام من الإغلاق.. السعودية تقرر إعادة فتح سقيا زمزم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبد الرحمن السديس، إعادة فتح مشروع سقيا ماء زمزم، المبارك لدى المسلمين لزواره اعتبارا من الثلاثاء.

يأتي ذلك بعد نحو عام من توقفه بسبب تداعيات فيروس (كورونا).

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن السديس، أنه "بتطبيق أعلى الدرجات الاحترازية، سيتم البدء في استقبال الزوار، وطالبي مياه زمزم المباركة داخل المشروع بدءا من الثلاثاء المقبل".

وأرجع ذلك إلى "تلبية الطلب المتزايد عليها بالتزامن مع قدوم شهر رمضان (فلكيا 13 نيسان/إبريل المقبل) على أن يكون العمل بساعات محددة خلال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).

وتقع بئر زمزم في مكّة المكرمة تحديدًا على بعد 21 مترًا من الكعبة، وتقع فتحة البئر تحديدًا تحت سطح المطاف وخلف مقام إبراهيم إلى اليسار المقابل للكعبة

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