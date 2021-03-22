دولي

ترامب يخطّط لإطلاق موقع تواصل اجتماعي "خاص به"

ترامب يخطّط لإطلاق موقع تواصل اجتماعي "خاص به"
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
يعود الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي أغلق (تويتر) حسابه منذ كانون الثاني/يناير لاستخدام الشبكات الاجتماعية خلال ثلاثة أشهر عبر "منصته الخاصة"، وفق ما ذكر مستشاره أمس الأحد.

وقال جيسون ميلر في تصريحات لشبكة (فوكس نيوز): "أعتقد أننا سنشهد عودة الرئيس ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي ربما في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر عبر منصته الخاصة".

ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل حول ماهية هذه "المنصة" مكتفياً بالإشارة إلى عقد عدة اجتماعات في منتجع "مارالاغو"، مقر إقامة الملياردير الجمهوري في فلوريدا، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله).

وأكد: "لم تتصل شركة واحدة بالرئيس، بل العديد من الشركات" و"هذه المنصة الجديدة ستكون ضخمة وسيرغب بها الجميع وستستقطب هذه المنصة الجديدة الملايين والملايين، عشرات ملايين المشتركين".

وقام (تويتر)، الذي كان أداة التواصل المفضلة لرجل الأعمال خلال حملته الانتخابية وولايته الرئاسية، بحذف حساب دونالد ترامب الذي كان يتابعه 88 مليون مشترك بعد أعمال العنف التي قام بها مناصروه مع اقتحامهم مبنى الكابيتول لساعات في 6 كانون الثاني/ يناير.

وعلق (فيسبوك) ومواقع أخرى مثل (سنابتشات) و(يوتيوب) و(إنستغرام) أيضا بشكل مؤقت أو دائم حسابات الرئيس السابق الذي غادر البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير بعد هزيمته أمام الديموقراطي جو بايدن في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر.

ومنذ ذلك الحين، يندر سماع رسائل ترامب المفاجئة والمُدوية التي تخللت الحياة السياسية الأمريكية في السنوات الأخيرة، على الرغم من أنه لا يزال مؤثرًا داخل الحزب الجمهوري ولا يستبعد الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024.

وخلّف قرار (تويتر) بإغلاق نهائي لحساب ترامب ضجة واسعة في العالم بين مؤيد ومعارض، وجاء القرار بعد سلسلة إجراءات اتخذها (تويتر) ضد حساب ترامب، خصوصا منذ بدء إعلان نتائج الانتخابات، وإعلان ترامب المستمر عن فوزه فيها رغم النتائج الواضحة لغريمه.

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