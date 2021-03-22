ترامب يخطّط لإطلاق موقع تواصل اجتماعي "خاص به"

وعلق (فيسبوك) ومواقع أخرى مثل (سنابتشات) و(يوتيوب) و(إنستغرام) أيضا بشكل مؤقت أو دائم حسابات الرئيس السابق الذي غادر البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير بعد هزيمته أمام الديموقراطي جو بايدن في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر.





ومنذ ذلك الحين، يندر سماع رسائل ترامب المفاجئة والمُدوية التي تخللت الحياة السياسية الأمريكية في السنوات الأخيرة، على الرغم من أنه لا يزال مؤثرًا داخل الحزب الجمهوري ولا يستبعد الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024.



