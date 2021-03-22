شؤون فلسطينية

حلس يكشف آخر التحضيرات للانتخابات وآليات اختيار مرشحي فتح

حلس يكشف آخر التحضيرات للانتخابات وآليات اختيار مرشحي فتح
أحمد حلس
رام الله - دنيا الوطن
تحدث أحمد حلس، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، مفوض الأقاليم الجنوبية، عن آخر استعدادات الحركة في قطاع غزة، للانتخابات التشريعية.

وقال في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إنه عقب وصولنا إلى قطاع غزة، باشرنا اجتماعاتنا، والتقينا بلجنة الانتخابات الحركية، وأيضاً اللجنة القانونية الحركية، وسيكون هناك اجتماعات منفصلة مع كافة أقاليم قطاع غزة.

وتابع: سنعقد سلسلة لقاءات مع أعضاء المجلس الثوري والهيئة القيادية واللجنتين الإعلامية والمالية، وكافة الأطر المُكلفة بمهامها، فيما جرى الاطمئنان على ملف التدريب والتحضير للدورات التي تجرى، لإعداد المراقبين والمُكلفين بكافة القضايا المتعلقة بالانتخابات، وهناك متابعة لبعض الجوانب القانونية التي تواجهنا.

وأكد حلس، أنه تم الاستماع إلى ما جرى لعملية الترشح من قبل أبناء الحركة في كافة الأقاليم، ومعالجة القصور إن وجدت، والبناء على الجوانب الإيجابية، ويتم اختيار قوائم الحركة وفق المعايير التي تم اعتمادها من قبل اللجنة المركزية لحركة فتح، وقوائم الحركة ستكون من أبنائها وأنصارها، وأوسع مشاركة لأبنا شعبنا الملتزمين ببرنامجها.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض الأقاليم الجنوبية: إن هناك قراراً من قبل المركزية، بأن نذهب إلى اجتماع المركزية الجمعة المقبل، ومعنا ضعف العدد المطلوب من المرشحين.

وتابع: خلال الأيام المقبلة، سيكون معنا الأسماء المرشحة والعدد المطلوب، وفي النهاية سيكون هناك الآليات المناسبة من قبل الأطر الحركية التي يجب أن نرفعها.

وأكد حلس بأن باجتماع المركزية، سيكون هناك اعتماد القائمة بشكل نهائي. 

وفيما يتعلق بآلية اختيار مرشحي الحركة، قال حلس: إن بعض الأقاليم، اجتهدت بإجراء انتخابات داخلية، وهي ليست انتخابات، لكي تكون الصورة أوضح.

وتابع: في كل أقليم سُمح للكثير لمن تنطبق عليه الشروط بالترشح، أن يتقدموا بطلبات ترشح، والعدد بالتأكيد سيكون أضعاف العدد الموجود، والإخوة المكلفين والأطر الحركية قامت بعملية ترشيد، بالدرجة الأولى، وصار هناك انسحابات تقدر بـ 25% من المتقدمين، وحدثت بعد ذلك مشاورات لاختيار العدد المطلوب.

وشدد على أن هناك أقاليم أُجري فيها شكل من أشكال الانتخابات، وأقاليم أخرى، صار هناك توافق بشأنها، وهذه الآليات سنأخذ منها ما نعتقد بأنه يفيد الحركة، وسنأخذ أفضل الاختيارت، حيث لا توجد صيغة ملزمة، والملزم بأن نصل لأفضل الأسماء بأي طريقة كانت.

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