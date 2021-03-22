قطاع غزة: ارتفاع كبير بعدد وفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سجل قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاعاً ملحوظاً بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19) خلال 24 ساعة الماضية.





رام الله - دنيا الوطنوقالت وزارة الصحة، بغزة، إنه تم إجراء 2576 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وتعافي 156 حالة جديدة من مصابي الفيروس.كما تم تسجيل ست حالات وفاة بفيروس (كورونا) خلال نفس الفترة الزمنية، ليصل إجمالي تراكمي للمصابين 59330 اصابة.ووصل إجمالي الحالات النشطة 3100 حالة، وإجمالي المتعافين 55642 حالة، وإجمالي الوفيات 588 حالة وفاة.ووصل إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 116 حالة، فيما إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 68 حالة.