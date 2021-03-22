طالت 17 مواطناً.. الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات واسعة بالقدس والضفة

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رام الله - دنيا الوطن

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة، طالت عدداً من المواطنين في القدس والضفة الغربية.



في القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 11 مواطناً من البلدة القديمة بالمدينة.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت كلاً من: أمير الباسطي، ومحمود الشاويش، ومصطفى أبو غزالة، ومجد شريفة، وأمين دويك، وخالد ملحس، ومحمد أبو فرحة، وعبد الله الحرباوي، ومحمد باسم حجازي، وإياد الباسطي، وجهاد قوس، عقب دهم منازلهم، وتفتيشها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة شبان من بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت كلاً من: أحمد عيد أبو عكر (33 عاما)، وحمدي مصطفى أبو عكر (34 عاماً)، وعبدو فيصل أبو حماد (37 عاماً) من مخيم عايدة شمالاً، ونافذ عثمان شحادة (33 عاماً)، من منطقة الجداول في مدينة بيت جالا غربا، بعد دهم منازلهم، وتفتيشها.



وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين، وفتشت عدداً من المنازل في محافظة الخليل.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشابين أحمد وائل الطل (28 عاماً) من بلدة الظاهرية جنوباً، وعلي عز الدين أبو ماريا (18 عاماً) من بيت أمر شمالاً، عقب دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.



في السياق، فتشت قوات الاحتلال، عدة منازل في مدينة الخليل، عرف من أصحابها: عبد السميع الجعبري، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.