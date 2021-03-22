شؤون فلسطينية

محافظ بيت لحم يكشف ما حدث بالمركز الوطني للتأهيل بشأن شائعة نقص الأوكسجين للمصابين

محافظ بيت لحم يكشف ما حدث بالمركز الوطني للتأهيل بشأن شائعة نقص الأوكسجين للمصابين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال محافظ بيت لحم، كامل حميد: إن الوضع في المركز الوطني الفلسطيني للتأهيل لم يخرج عن السيطرة، بل كان هناك اكتظاظ في عدد المصابين بفيروس (كورونا)، وهو ما يحدث في كل المراكز.

وأضاف، في مؤتمر صحفي، عقده، الليلة الماضية: إن المركز الوطني كان فيه ضغط على استهلاك الأوكسجين، جراء وصول 29 مصاباً بالفيروس، ما أدى إلى تزويده بالأوكسجين السائل، تحسباً لأي طارئ، فيما نقل عدد آخر من المصابين  لمستشفيات أخرى؛ للتخفيف من الاكتظاظ. 
 
واكد أنه لم يحدث أي إشكالية صحية نتيجة نقص الأوكسجين، أو خطر قد يشكل على أي مريض، وبالتالي الوضع تحت السيطرة، والأوكسجين متوفر واحتياطي، والمحطة لم تتوقف، وتعمل كالمعتاد، لكن ما حدث كان فنياً من حيث قدرتها الاستيعابية لـ 15 مريضاً، حيث كان العدد مضاعفاً.  

وتطرّق حميد الى المكالمة الهاتفية من الرئيس محمود عباس، الذي ثمن خلالها الحملة الشعبية في بيت لحم لاستكمال الأعمال في المستشفى العسكري، الذي سيتسع لـ 70 سريراً.

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