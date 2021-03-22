دولي

(كورونا) بالعالم: تراجع بعدد الوفيات والإصابات المُكتشفة

(كورونا) بالعالم: تراجع بعدد الوفيات والإصابات المُكتشفة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 2 مليون ونحو 728 ألف وفاة.

وتبلغ حصيلة الإصابات الإجمالية 123 مليون وما يزيد عن 869 ألف إصابة، تعافى منهم 99 مليوناً، وأكثر من 795 ألف مريض.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 219 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد تراجعاً في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، وذلك مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ أحصت 426 ألفاً و143 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 5,961 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل (1,259 وفاة)، والمكسيك (608 وفيات)، وأميركا (455 وفاة)، وروسيا (371 وفاة)، وايطاليا (300 وفاة).

وأوضحت البيانات، أن الدول الخمس، التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالمياً، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل (47,774 إصابة)، والهند (47,009 إصابات)، وأميركا (39,505 إصابات)، وفرنسا (30,581 إصابة)، وبولندا (21,849 إصابة).

ولا تزال البرازيل، تتصدر دول العالم بتسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات والوفيات، فيما لا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الاثنين الأكثر تأثراً جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (555,314 وفاة)، والبرازيل (294,115 وفاة)، والمكسيك (198,036 وفاة)، والهند (160,003 وفاة)، وبريطانيا (126,155 وفاة).

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثراً عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (30,521,774 إصابة)، والبرازيل (11,998,233 إصابة)، والهند (11,646,081 إصابة)، وروسيا (4,456,869 إصابة)، وبريطانيا (4,296,583 إصابة).

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