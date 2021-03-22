"المرور" بغزة: أربع إصابات في أربعة حوادث سير خلال 24 ساعة بالقطاع

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، بوجود حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر، على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.



وقالت: نعلمكم بإغلاق مفترق أبو خضرة يومياً من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 3 مساءً؛ للسيطرة على الازدحامات المرورية في المكان.



وسُجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال الـ 24 ساعة الماضية أربعة حوادث سير، نتج عنها أربع إصابات، بالإضافة إلى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.