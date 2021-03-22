شركة الكهرباء تُصدر تنويهاً للمواطنين في المحافظة الوسطى





وتابعت الشركة: "نؤكد أننا على تواصل مستمر مع الجهات المختصة، من أجل ضمان عودته بأسرع وقت ممكن، لذا وجب التنويه، لأخذ الاحتياطات اللازمة بالخصوص، حيث إن الأمر طارئ، وخارج عن إرادة الشركة".





رام الله - دنيا الوطنأصدرت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، اليوم الاثنين، تنويهاً للمواطنين في المحافظة الوسطى.ونوهت إلى أن عطلاً طارئاً أصاب خط (F7) المغذي للمحافظة من داخل أراضي عام 48 فجر هذا اليوم.