نتنياهو يجيب.. هل ضمن رؤيته قيام دولة فلسطينية بجانب إسرائيل؟





وتابع: " وعدت بأربع اتفاقيات سلام وحققت هذا، ولم يكن أحد ليصدق ذلك قبل عام، والآن أنا أعد بأنني سأعمل على تسيير رحلات مباشرة للعرب في إسرائيل، من تل أبيب إلى مكة، وسأحقق ذلك"، وفق زعمه.

وأضاف: "بغير هذا سنحصل على نموذج (حماس)، هذا ما سيحدث، وهذا عملياً ما حدث في الأماكن التي لم يكن فيها أمن قوي".