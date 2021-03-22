دولي

نتنياهو يجيب.. هل ضمن رؤيته قيام دولة فلسطينية بجانب إسرائيل؟

نتنياهو يجيب.. هل ضمن رؤيته قيام دولة فلسطينية بجانب إسرائيل؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تحدث رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عما إذا كان ضمن رؤيته، قيام دولة فلسطينية بجانب إسرائيل.

وقال في تصريحات لقناة (هلا) وموقع (بانيت): ليس وفقاً للمفهوم "المتطرف" الذي يتطرق له الناس، يجب أن تبقى السيطرة والسيادية الأمنية بيد إسرائيل في المنطقة الصغيرة بين نهر الأردن والبحر.

وأضاف: "بغير هذا سنحصل على نموذج (حماس)، هذا ما سيحدث، وهذا عملياً ما حدث في الأماكن التي لم يكن فيها أمن قوي".

وتابع: "وعدت بأربع اتفاقيات سلام وحققت هذا، ولم يكن أحد ليصدق ذلك قبل عام، والآن أنا أعد بأنني سأعمل على تسيير رحلات مباشرة للعرب في إسرائيل، من تل أبيب إلى مكة، وسأحقق ذلك"، وفق زعمه.

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