صحيفة: القاهرة استضافت مفاوضات بين حماس وإسرائيل بشأن صفقة تبادل الأسبوع الماضي



ومطلع الشهر الجاري، قالت حركة (حماس) إنّ قضية المحتجزين الإسرائيليين لدى كتائب القسام، الذراع العسكري للحركة "مرتبطة بعملية تبادل".

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (الشرق) السعودية، اليوم الاثنين، بأن القاهرة، استضافت الأسبوع الماضي، مفاوضات بين وفدين من حركة حماس وإسرائيل، حول صفقة تبادل، استمرت على مدى يومين.وأضافت الصحيفة، بأن الوفدين لم يلتقيا، إنما أجريا الحوار عبر شاشات بوجود الوسيط المصري، مشيرة إلى أن وفد حماس، طلبت من إسرائيل، استكمال تنفيذ صفقة شاليط، قبل الحديث عن أي تبادل جديد.وتابعت: بأن الوفد الإسرائيلي عرض تخفيف القيود الاقتصادية على قطاع غزة، مشيرةً إلى أن الجانبين اتفقا على عقد جولة ثانية من المفاوضات غير المباشرة برعاية مصرية، قريباً.كما قال موقع (والا) الإسرائيلي، بأنه في الأسابيع الأخيرة، تجددت الاتصالات غير المباشرة بين حركة حماس، وإسرائيل، لبحث صفقة تبادل أسرى، بعد أشهر من التوقّف.وأضاف الموقع بأنّ الاتصالات تجري بوساطة "جهات إقليميّة"، "بهدف استغلال الانتخابات في إسرائيل والسلطة الفلسطينيّة للوصول إلى خطّة" تتيح إرجاع الإسرائيليّين الأسرى في قطاع غزّة.وذكرت مصادر أمنيّة للموقع، بأن هدف تجديد الاتصالات هو الإظهار لحماس، أن هناك بابًا مفتوحًا للمفاوضات، على الرغم من "الفترة السياسية الصعبة للطرفين".