شؤون فلسطينية

أول تعليق من المالكي على سحب الاحتلال بطاقة (vip) منه

أول تعليق من المالكي على سحب الاحتلال بطاقة (vip) منه
رياض المالكي
رام الله - دنيا الوطن
علق وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الاثنين، على قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سحب بطاقة (vip) منه أمس الأحد.

وقال في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إنه شيء متوقع تماماً، والجانب الإسرائيلي كان قد هدد بإجراءات عقابية في حال استكملنا التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية بشكل مباشر، وهذا التهديد كما نشر، كان قد وصل إلى مستوى الرئيس عباس شخصياً.

وأضاف المالكي: عندما كنا في طريقنا إلى الجسر، وبعد أن وصلنا عمّان، أبلغنا الجانب الإسرائيلي، بأن التنسيق قد تم إلغاؤه، ولم نكترث إليه، كنا نسمعه باستمرار كجزء من عملية الضغط والابتزاز.

وتابع وزير الخارجية الفلسطيني: تم إبلاغنا بأن التنسيق ألغي، وتم سحب بطاقة الشخصيات الهامة، (vip)، مشيراً إلى أن "بطاقتي منتهية الصلاحية منذ خمس سنوات، وهي لم تُجدد، ولم استعملها في حياتي على الإطلاق، سوى على الجسر للسفر لمهمات خارجية".

وقال: تم سحب هذه البطاقة، وتم إبلاغنا بأن علينا أن نمر كأي مسافر، ويجب أن نخضع للتفتيش وقبلنا بذلك، وهذا ليس بجديد على أي مواطن فلسطيني، وتم إيقاف زملائي في الفريق، الإخوة الدكتور السفير عمر عوض الله، والسفير عمار حجازي، وتم إخضاعهما للتحقيق.

وقال المالكي: إن التحقيق مع الزملاء، كان بشأن محادثات الجانب الفلسطيني مع المحكمة الجنائية الدولية. 

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