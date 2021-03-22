شؤون فلسطينية

بحجة الانتخابات الإسرائيلية.. الاحتلال يغلق الضفة ومعابر القطاع غداً

بحجة الانتخابات الإسرائيلية.. الاحتلال يغلق الضفة ومعابر القطاع غداً
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه بناءً على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي، سيتم فرض إغلاق عام على الضفة الغربية، ومعابر القطاع غزة، في يوم الانتخابات، غداً الثلاثاء.

وسيكون الإغلاق منتصف ليلة الاثنين- الثلاثاء، وحتى ليلة الثلاثاء-الأربعاء).

كما سيتم فرض إغلاق آخر خلال عيد الفصح اليهودي من يوم الجمعة 26/3/2021 (منتصف ليلة الخميس- الجمعة) وحتى 3/4/2021 (ليلة السبت- الأحد).

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