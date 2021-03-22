بحجة الانتخابات الإسرائيلية.. الاحتلال يغلق الضفة ومعابر القطاع غداً





وسيكون الإغلاق منتصف ليلة الاثنين- الثلاثاء، وحتى ليلة الثلاثاء-الأربعاء).



كما سيتم فرض إغلاق آخر خلال عيد الفصح اليهودي من يوم الجمعة 26/3/2021 (منتصف ليلة الخميس- الجمعة) وحتى 3/4/2021 (ليلة السبت- الأحد).





رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه بناءً على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي، سيتم فرض إغلاق عام على الضفة الغربية، ومعابر القطاع غزة، في يوم الانتخابات، غداً الثلاثاء.