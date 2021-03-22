تعرف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم الاثنين الموافق 22 من آذار/ مارس 2021 على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.28 شيكل.
الدينار الأردني: 4:63 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.92 شيكل.
الجنيه المصري: 0.20 شيكل.
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم الاثنين الموافق 22 من آذار/ مارس 2021 على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.28 شيكل.
الدينار الأردني: 4:63 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.92 شيكل.
الجنيه المصري: 0.20 شيكل.
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