شؤون فلسطينية

الطقس: تقلبات جوية في فلسطين حتى نهاية الأسبوع

الطقس: تقلبات جوية في فلسطين حتى نهاية الأسبوع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو، اليوم الاثنين، غائماً ومغبراً، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، ويبقى الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية، وحاراً في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم دافئاً في معظم المناطق، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الثلاثاء، غائماً ومغبراً، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجات مئوية، ويبقى الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية، وحاراً في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً إلى بارد، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، خاصة الشمالية، والرياح غربية نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

يوم الخميس يكون الجو، غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، خاصة الشمالية، والرياح غربية نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

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