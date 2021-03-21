"الصحة" تنفي حدوث انقطاع للأكسجين بالمركز الوطني المخصص لعلاج مرضى (كورونا) ببيت لحم





ودعت الوزارة في تصريح نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك)، مجدداً جمهور الصحفيين والمواطنين إلى استقاء معلوماتهم من المصادر الرسمية.



وأضافت: تم نقل خمسة مرضى من أصل 28 مريضاً يعالجون داخل المركز الوطني إلى مستشفيات بيت لحم، لتخفيف الضغط عن محطة الأكسجين، لتجنب حدوث أي خلل، علماً بأن المركز مجهز لحالات الطوارئ "لا سمح الله" للحفاظ على تدفق الأكسجين للمرضى، كبقية المستشفيات الحكومية ومراكز علاج (كوفيد-19).



رام الله - دنيا الوطننفت وزارة الصحة الفلسطينية، حدوث انقطاع للأكسجين في المركز الوطني المخصص لعلاج مرضى (كورونا) في بيت لحم.