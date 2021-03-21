طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

رام الله - دنيا الوطنتعلن الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الثلاثاء 23 آذار/مارس، والذين عليهم التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9 صباح غد الإثنين في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً في جميع المحافظات.كما طالبت المسافرين التواجد الساعة 7 صباح الثلاثاء في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.إعلان: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء (23 مارس):