دولي

شاهد: على الهواء مباشرة.. نفتالي بينت يتعهد بعدم الجلوس بحكومة برئاسة لابيد

شاهد: على الهواء مباشرة.. نفتالي بينت يتعهد بعدم الجلوس بحكومة برئاسة لابيد
رام الله - دنيا الوطن
وقّع زعيم قائمة (يمينا)، نفتالي بينيت، على الهواء مباشرة عبر (القناة 20) الإسرائيلية، على تعهد بعدم الجلوس في حكومة برئاسة يائير لابيد.

وفي نفس السياق، دعا بينت نتنياهو إلى التوقيع على أنه لن يشكل حكومة بدعم النائب العربي، منصور عباس.

وتستعد الأحزاب الإسرائيلية لإجراء الانتخابات 24 لـ (كنيست) المقررة بعد غد الثلاثاء.


 


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