شاهد: على الهواء مباشرة.. نفتالي بينت يتعهد بعدم الجلوس بحكومة برئاسة لابيد





وفي نفس السياق، دعا بينت نتنياهو إلى التوقيع على أنه لن يشكل حكومة بدعم النائب العربي، منصور عباس.





وتستعد الأحزاب الإسرائيلية لإجراء الانتخابات 24 لـ (كنيست) المقررة بعد غد الثلاثاء.















رام الله - دنيا الوطنوقّع زعيم قائمة (يمينا)، نفتالي بينيت، على الهواء مباشرة عبر (القناة 20) الإسرائيلية، على تعهد بعدم الجلوس في حكومة برئاسة يائير لابيد.