قطاع غزة: إصابات (كورونا) اليومية تواصل الارتفاع



يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة بغزة، تسجيل 212 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الدورة الثانية ليوم الأحد.



وأضافت: بأن العدد الكلي للإصابات 358 إصابة بعد فحص 2576 عينة بنسبة اصابة حوالي 14%.



وسجل قطاع غزة أمس السبت 4 حالات وفاة و307 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأكدت وزارة الصحة بغزة، أن كافة المؤشرات، تشير إلى أن قطاع غزة دخل في موجة جديدة لفيروس (كورونا)، منذ شهر آذار/ مارس، في ظل الارتفاع التدريجي في عدد الحالات الموجبة داخل المجتمع، والحالات الخطيرة والحرجة في المستشفيات.



وقالت الوزارة في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، حول تطورات تفشي فيروس (كورونا) بقطاع غزة: "التطورات الصعبة والمخيفة، التي تشهدها دول العالم والمناطق المحيطة بقطاع غزة خاصة في الضفة الغربية، تتطلب الابقاء على أعلى درجات الجهوزية والحذر".



وأضافت: "بلغ إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفيات 113 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 75 حالة"، لافتة إلى أن هناك زيادة ملحوظة في أعداد المترددين على مراكز الفرز التنفسي في المستشفيات، ويعانون من أعراض تنفسية بدرجات مختلفة.



في السياق، أكدت وزارة الصحة بغزة، أن عدد الحالات الموجبة التي سجلت لهذا اليوم، تزيد عن 300 حالة، وهذه المرة الأولى التي يرتفع فيها مؤشر الإصابات منذ أشهر.



وأشارت إلى أنه تم البدء في إعطاء اللقاحات ضد فيروس (كوفيد 19)، للفئات الأكثر عرضة للإصابة خاصة كبار السن والطواقم الصحية، حيث بلغ إجمالي من تلقوا اللقاح 11 ألف شخص، مشددة على ضرورة أن تتوجه الفئات المحددة بأخذ اللقاحات، إلى المراكز الصحية المخصصة لتقديم اللقاحات لهم بشكل سريع؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.



رام الله - دنيا الوطنواصل قطاع غزة، اليوم الأحد، تسجيل ارتفاع بعدد إصابات فيروس (كورونا) اليومية.