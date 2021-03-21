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الإمارات: توسيع نطاق حملة للتطعيم من (كورونا) لتشمل فئة ما فوق 16 عاما

الإمارات: توسيع نطاق حملة للتطعيم من (كورونا) لتشمل فئة ما فوق 16 عاما
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حثت الإمارات جميع مواطنيها والمقيمين فيها ممن تبلغ أعمارهم 16 عاماً فأكثر على التسجيل اعتبارا من اليوم الأحد، للتطعيم من فيروس (كورونا). 

يأتي ذلك في إطار  توسيع الإمارات حملتها للتطعيم  بعد حصول 56% من السكان المؤهلين على أحد اللقاحات الواقية من الفيروس.

وأسرعت  الإمارات، مركز التجارة والسياحة في المنطقة وأحد مراكز السفر العالمية، من وتيرة طرح اللقاحات لإبقاء اقتصادها مفتوحاً. وهي في المرتبة الثانية عالمياً بعد إسرائيل من حيث عدد الجرعات لكل 100 شخص.

وقالت وزارة الصحة في بيان نشرته وسائل الإعلام المحلية أمس السبت: إن هذه الخطوة تأتي بعد تطعيم 73% من الإماراتيين والمقيمين والمصابين بأمراض مزمنة.

وخلال الأسابيع الستة الماضية، تضافرت الجهود بين الجهات الصحية لإعطاء الأولوية والوصول إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الفيروس من كبار المواطنين والمقيمين والمصابين بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وداء السكري وأمراض الجهاز التنفسي.

وأعلن عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع أمس، عن حصول 73%  من كبار المواطنين والمقيمين والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة على لقاح ضد (كورونا).

واعتمدت دولة الإمارات أربعة أنواع من اللقاحات للاستخدام الطارئ وهي سينوفارم، ولقاح "فايزر- بيونتك" ولقاح "سبوتنيك في" و"أكسفورد - أسترازينيكا".

وسجلت الإمارات أمس السبت 2013 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ليرتفع مجمل الإصابات لديها إلى 438.638 والوفيات إلى 1.433.

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