جيش الاحتلال يعتقل ثلاثة أشخاص عبروا الحدود من لبنان





وقال الصحفي في (والا)، أمير بوخبوط: إن "( حزب الله) عاد للعب مع الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية".









رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد: إن قوات الجيش، اعتقلت ثلاثة أشخاص، عبروا الحدود من لبنان إلى الداخل قرب (كيبوتس يفتاح).ووفق المتحدث، فإن "استطلاعات الجيش، رصدت ثلاثة مشتبه بهم، تسللوا من لبنان إلى الداخل، بالقرب من (يفتاح)، حيث قامت القوات باعتقالهم".