بكيرات يحذر من خطورة مشروع "الحوض المقدس" الاستيطاني

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

حذر رئيس أكاديمية الأقصى، نائب مدير أوقاف القدس، د. ناجح بكيرات، من خطورة ما يسمى بمشروع الحوض المقدس الاستيطاني، والذي يهدف لتغيير معالم المدينة المقدسة.



وقال بكيرات إن "الحوض المقدس "يعني وفقًا لتعريف الاحتلال أنه امتداد للحدائق التوراتية من أسوار البلدة القديمة والمسجد الأقصى على مسافة 3 كيلو مترات هوائي، بمعنى أن كل ما يقع في هذه مساحة من أرض وسكان يجب السيطرة عليها".



وأوضح أنه جرى مصادرة القصور الأموية والأرض الختمية حوالي 85 دونما من الجهة الجنوبية، والتوسع نحو سلوان ووادي حلوة وصولًا إلى البستان ووادي الربابة.



وتابع: "نتحدث اليوم عن استهداف سلوان في المنطقة الجنوبية التي تعتبر حامية لأكثر من 40 ألف مقدسي مستهدفين بشكل مباشر من الاحتلال، وعندما استهدفوا حي البستان الذي يشمل 150 بيت تقريبًا، وسلموهم أرواق هدم بحجة أن هذا الحي كان عبارة عن حديقة توراتية للنبي داود".



ووصف بكيرات ما يحدث أنه عملية تطهير عرقي للأحياء، فمن الناحية الجنوبية تطهير لحي سلوان، ومن الناحية الشمالية حي الشيخ جراح، والشرقية حي الصوان والطور.



وأضاف: "يريد الاحتلال تغيير المعالم العربية الموجودة من خلال مصادرة الأرض وطرد السكان وإحلال اليهود، وتغيير الرؤية البصرية من مشاريع تهويدية منها تحت الأرض كالحفريات وفوقها كهدم البيوت والقطار الهوائي، بهدف تغير وجهة مدينة القدس وخلق مدينة يهودية عاصمة لمشروع الدولة اليهودية".



واستطرد: "الأحياء المقدسية تعاني الفقر والحصار والعنصرية هذا يجري يوميًا".



ولمواجهة هذا المشروع الاستيطاني أكد رئيس أكاديمية الأقصى أن القدس بحاجة لثلاث ركائز، الأولى الجمهور المقدسي الذي يجب أن يقف في مواجهة هذا المشروع برباطه وصبره وثباته وبكل إمكانياته المتاحة.



والثانية الشعب الفلسطيني ومقاومته، فلا يمكن ترك المقدسي وحده يواجه هذا العدو، ويجب تشكيل حاضنة فلسطينية وقرار موحد، والركيزة الأخيرة هي الحاضنة العربية والإسلامية.