دولي

مُكتشف لقاح (كورونا): قطعنا ثلثي الطريق ويتبقى أمامنا ستة أشهر

مُكتشف لقاح (كورونا): قطعنا ثلثي الطريق ويتبقى أمامنا ستة أشهر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
على الرغم من تعثر توزيع اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا) المستجد، أبدى أوغور شاهين مؤسس (بيونتيك) تفاؤله، بأن هذه المشكلات، سيثبت أنها مؤقتة. 

وأضاف: أن من الممكن ضمان تطعيم 70% من الألمان بحلول نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل عندما لن يسبب الفيروس مشكلات تذكر.

وقال لصحيفة (فيلت ام زونتاغ) الألمانية، الصادرة اليوم الأحد، "من المرجح ألا نحتاج إلى إغلاق في كثير من الدول الأوروبية والولايات المتحدة، بحلول نهاية الصيف". 

وأضاف: "ستكون هناك عمليات تفش لكنها لن تكون مؤثرة، ستكون هناك تحورات لكنها لن تخيفنا".

وتواجه حكومات الاتحاد الأوروبي، انتقادات بسبب البداية البطيئة لحملات التطعيم مع تخلف الاتحاد الأوروبي، بفارق كبير عن دول مثل إسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة، نتيجة مشكلات في الإمدادات.

وسبق لشاهين، الذي طوًر أحد أوائل اللقاحات المضادة للفيروس، ويجري إنتاجه حالياً بالتعاون مع شركة الأدوية الأمريكية العملاقة (فايزر)، أن أكد أنه لا يجب أن يشعر الشعب الألماني بالإحباط نتيجة تفشي موجة ثالثة من العدوى بفيروس (كورونا) المستجد. 

وكان شاهين يتحدث حينها، بعد حصوله على وسام الاستحقاق من جمهورية ألمانيا إلى جانب زوجته أوزليم توراجي، الشريكة في تأسيس شركة (بيونتك). 

وقال شاهين "قطعنا بالفعل ثلثي الطريق، ويتبقى أمامنا ستة أشهر، وهي تتطلب منا عمل الكثير"، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله).

وأضاف: "علينا حشد القوى مجدداً، وعلينا ألا نسمح لأنفسنا بالشعور بالإحباط نتيجة الموجة الثالثة، والتي قد تستمر لفترة أطول".

وأظهرت بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة (بلومبرغ) للأنباء اليوم الأحد، أنه جرى إعطاء 5.10 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا) في ألمانيا حتى الآن. 

وبحسب البيانات المعلنة اليوم الأحد، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ 269 ألفاً و444 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر 1.1 عام لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين، وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو 12 أسبوعاً.

وفي سياق متصل، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا إلى 67.2 مليون حالة، بحسب بيانات "جونز هوبكنز". ووفقاً للبيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بجائحة (كورونا) في ألمانيا إلى 74 ألفاً و706 حالات.

ومضى قرابة عام وسبعة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس (كورونا) في ألمانيا. 

يُشار إلى أن الجرعات، وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم، تعتبر مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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