شؤون فلسطينية

خلال لقاء مع الرئيس عباس.. هيئة الانتخابات بالأردن تقرر إرسال وفد خلال الانتخابات الفلسطينية

خلال لقاء مع الرئيس عباس.. هيئة الانتخابات بالأردن تقرر إرسال وفد خلال الانتخابات الفلسطينية
الرئيس عباس وهيئة الانتخابات بالأردن
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفد الهيئة المستقلة للانتخابات في المملكة الأردنية الهاشمية، برئاسة خالد الكلالدة، وبحضور رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر.

وأطلع الضيف الأردني، الرئيس عباس على التعاون الوثيق والمستمر بين الهيئتين الأردنية والفلسطينية في مجال الانتخابات، مشيراً إلى أن زيارة الوفد الأردني، تهدف إلى الاطلاع على تجربة الانتخابات الفلسطينية في ظل جائحة (كورونا).

وأكد الكلالدة، أن الهيئة المستقلة للانتخابات، ستقوم بإرسال وفد يمثل الأردن، خلال الانتخابات الفلسطينية، المزمع عقدها في شهر أيار/ مايو المقبل.

بدوره، ثمن الرئيس، التعاون الفلسطيني- الأردني في المجالات كافة، بخاصة التعاون بين الهيئتين في مجال الانتخابات.

وأكد الرئيس عباس، تقديره الكبير لوقوف الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني، إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

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