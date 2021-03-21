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الأردن: توقيفات جديدة بين مسؤولي وزارة الصحة بسبب فاجعة مستشفى السلط

الأردن: توقيفات جديدة بين مسؤولي وزارة الصحة بسبب فاجعة مستشفى السلط
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مصدر قضائي أردني، اليوم الأحد، توقيف أربعة مسؤولين إضافيين في وزارة الصحة، بتهمة "التسبب بوفاة"، بعدما أدى انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط إلى وفاة سبعة مصابين بفيروس (كورونا) الأسبوع الماضي.

وقال نائب عام عمان، حسن العبداللات، إن مدعي عام السلط، قرر في قضية مستشفى السلط، توقيف أربعة من المشتكى عليهم الجدد في القضية، وهم أمين عام وزارة الصحة، ومساعد الأمين العام للشؤون الصحية والفنية، ومساعد الأمين العام لشؤون الخدمات، ومدير مديرية الهندسة الطبية في الوزارة.

وأضاف العبداللات في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الأحد، أنه تم توقيف المشتكى عليهم بجرم التسبب بالوفاة، مشيرا إلى أن "المشتكى عليهم أصبحوا 13 وجميعهم موقوفون لحساب القضية"، وفق ما نقلت (سكاي نيوز) عربية.

وأكد أن "النيابة العامة استكملت التحقيق في القضية، بعدما استمعت إلى 66 شاهد إثبات".

وتوفي المصابون السبعة بفيروس (كورونا) في مستشفى السلط الحكومي، على بعد 30 كيلومترا شمال غربي عمان، السبت الماضي، بعد انقطاع الأكسجين.

وأدت الحداثة إلى موجة غضب في المملكة، التي تسجل أعداد إصابات قياسية بالوباء، وتسببت بإقالة وزير الصحة نذير عبيدات، وتوقيف عدة أشخاص، من بينهم مدير مستشفى السلط وأربعة من مساعديه.

وواصل الأردن اليوم الأحد، تسجيل أرقام كبيرة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 88 وفاة و8789 إصابة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.

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