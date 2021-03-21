طولكرم: الشرطة تفض حفلات زفاف



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول إقامة أربع حفلات زفافٍ في بلدات وقرى المحافظة، وعلى الفور تحركت قوة من مراكز شرطة علار وعنبتا وشويكة في شرطة المحافظة كلا حسب منطقة اختصاصه إلى أماكن تنظيمها وعملت على فضها وتفريق المشاركين فيها أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنفضّت الشرطة مساء اليوم عدداً من حفلات الزفاف لمخالفتها التعليمات الصادرة من قبل الحكومة القاضية بمنع التجمّعات وإقامة الأعراس للحد من انتشار فيروس (كورونا) في طولكرم.