مؤتمر دولي بشأن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية للجرائم الإسرائيلية في فلسطين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

تنطلق غداً الاثنين أعمال المؤتمر الدولي بعنوان (تعزيز المساءلة والمحاسبة الجنائية لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجًا)، والذي تنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان وبالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.



يتناقش المؤتمر الذي يستمر يومي 22 و23 آذار/مارس الجاري، ولاية المحكمة الجنائية الدولية والتجارب التطبيقية في عدد من الملفات التي شهدت مخاطبة جرائم مماثلة للمرتكبة في سياق الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بآليات تطبيق قرار المدعية العامة للمحكمة ببدء التحقيقات، وبحث سبل تكثيف الجهود لدعم تحقيقات المحكمة، وآليات توسيع التحالف الدولي المساند لجهود المساءلة والمحاسبة.



ويتضمن المؤتمر كلمات لكل من وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي ووزير الخارجية المصري سامح شكري، والأمين العام لجامعة الدول العربية، وأمين عام التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة لكلمة رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري.



ويتحدث في المؤتمر محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعصام يونس رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والدكتور عمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، وعلاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان.



يشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء العرب المختصين بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وأساتذة في القانون الدولي العام والقانون الجنائي، وقضاة وعدد من ممثلي منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من مصر وفلسطين وعدد من الدول العربية.