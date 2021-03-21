"الخارجية": إلغاء السفر (ترانزيت) من الجسر للمطار يوم الخميس من كل أسبوع





يأتي ذلك، بسبب حدوث عدد من المخالفات، ولعدم تمكن السلطات المختصة من إعادة المخالفين إلى الضفة في اليوم التالي.



وتهيب الوزارة بالمواطنين الكرام المسافرين (ترانزيت) التقيد التام بالإجراءات والبرتوكولات المعتمدة، خاصة التأكد من صحة وسلامة التقارير التي يحملونها عن نتيجة فحص (كورونا) بحيث يجب أن تكون صحيحة تماماً، ومطابقة لنتيجة الفحص، ويمنع سفر كل من لا يحمل نتيجة فحص (PCR) سلبية معتمدة من مراكز وزارة الصحة الفلسطينية، أو إحدى مديرياتها.





كما يمنع سفر كل من أصيب بالفيروس، حتى لو مضى على فترة إصابته المدة القانونية للحجر، ما لم يجرِ فحصاً وتخرج نتيجته سلبية.

رام الله - دنيا الوطنأعلن فريق العمل المختص بوزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين، لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أنه تم إلغاء السفر (ترانزيت) من الجسر إلى المطار، يوم الخميس من كل اسبوع.