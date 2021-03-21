دولي

إسرائيل: منسق جائحة (كورونا) لا يتوقع موجة إضافية

إسرائيل: منسق جائحة (كورونا) لا يتوقع موجة إضافية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال منسق شؤون جائحة (كورونا)، نحمان اش، اليوم الأحد: إنه لا يتوقع موجة (كورونا) إضافية.

وأوضح في سياق إيجاز صحفي، بأن للمعطيات الوبائية خلال الأسبوعين المقبلين أهمية خاصة، وذلك بسبب الانتخابات، وعيدي بساح والفصح، وشهر رمضان. 

وأكد اش ضرورة الالتزام بوضع الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وأطلقت وزارة الصحة الإسرائيلية، حملة خاصة مع اقتراب الشهر الفضيل، لحث الجمهور على الإسراع بتلقي اللقاح، حتى تعم الفرحة في شهر رمضان وعيد الفطر السعيد.

هذا وتشير معطيات وزارة الصحة في إسرائيل، إلى استمرار تسطيح المنحنى الوبائي، وانخفاض مؤشر تكاثر العدوى إلى 0.62%.

ووفق هذه المعطيات، تم يوم أمس، تسجيل 285، حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا). 

وانخفضت نسبة النتائج الإيجابية إلى 0.71%، بعد إجراء حوالي 17 ألف فحص مخبري.

وفي الضفة الغربية، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، بعد ظهر اليوم، انطلاق حملة التعطيم في اراضي السلطة، وقال اشتية في كلمة له في رام الله: إن السلطة الفلسطينية، أرسلت كمية من جرعات اللقاح، التي تسلمتها من عدة جهات إلى قطاع غزة.

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