بيت لحم: مستوطنون يشقون طريقا استيطانيا في أراضي قرية كيسان

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رام الله - دنيا الوطن

شق مستوطنون، اليوم الأحد، طريقا استيطانيا في اراضي قرية كيسان شرق بيت لحم.



وقال نائب رئيس مجلس قروي كيسان احمد غزال، إن مستوطني (معالي عاموس) الجاثمة على اراضي المواطنين، شقوا طريقا استيطانيا في منطقة "ظهر المزارب" شرق القريةً على طول ٤ كم، تمهيدا للاستيلاء على اراضٍ تقدر بمئات الدونمات.



واضاف غزال أن الأرض التي شق المستوطنون فيها الطريق تعرضت قبل فترة الى عملية تنقيب من قبل الاحتلال، وأنها ستربط مستوطنتي (معالي عاموس)، و(ايبي هناحل).