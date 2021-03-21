شؤون فلسطينية

"التربية" تبحث مع الميدان التربوي في الضفة وغزة رفع الجاهزية للمشاركة بدراسة بيزا

"التربية" تبحث مع الميدان التربوي في الضفة وغزة رفع الجاهزية للمشاركة بدراسة بيزا
رام الله - دنيا الوطن
عقدت وزارة التربية والتعليم، من خلال مركز البحث والتطوير التربوي التابع لها، لقاءً موسعاً لبحث مستجدات وتحضيرات مشاركة فلسطين في دراسة البرنامج الدولي لتقييم الطلبة "بيزا"، وذلك ضمن جهود الوزارة لرفع الجاهزية للمشاركة الأولى في الدراسة.

جاء ذلك بمشاركة وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، وأسرة الوزارة من الوكلاء المساعدين والمديرين العامين، وعدد من المديرين العامين للتربية والتعليم، ولجان "بيزا" بالمديريات، وعدد من رؤساء الأقسام والمشرفين والموظفين في المديريات في شطري الوطن.

وفي هذا السياق، أكد عورتاني أهمية مشاركة فلسطين في هذه الدراسة، بما يضمن تقييم النظام التربوي والاستفادة من مخرجات هذه الدراسة لتطوير التعليم، داعياً لضرورة التركيز على دور الميدان في نشاطات الدراسة؛ بما يضمن أن تكون المشاركة تليق بالنظام التربوي الفلسطيني.

ولفت إلى أن الوزارة معنية بإعلاء اسم فلسطين عبر هذه المشاركات الدولية، وأنها حريصة على توسيع مدارك الطلبة عبر توفير منصات وفضاءات معرفية وعلمية، إذ سيصار إلى إطلاق حوارات مع ثلة من العلماء الفلسطينيين من كافة أنحاء العالم.

وأثنى الوزير على الجهود الوطنية المبذولة لرفع الجاهزية للمشاركة في دراسة "بيزا"، مؤكداً الحرص على بذل كل جهد مستطاع للارتقاء بالتعليم ومخرجاته، مثمناً الحرص والاهتمام الفلسطيني الكبير على المُضي قُدماً في مسيرة العلم والتعلّم، وضرورة الاستماع والتعرّف على التجارب الراهنة الملهمة، وأهمية الإبقاء على جذوة التعليم مُتّقدة رغم الظروف الصعبة والتحديات.

من جهتهم، أكد الحضور في اللقاء أهمية المشاركة الفلسطينية في هذه الدراسة، والاستفادة من مخرجاتها لخدمة النظام التعليمي، مشددين على أهمية التركيز على الميدان التربوي لإنجاح هذه المشاركة بشكل لائق، مع الإشارة إلى أن لجان الدراسة في مديريات التربية تُواصل جهودها بالتنسيق مع الوزارة لرفع الجاهزية للمشاركة في هذه الدراسة.

واشتمل اللقاء على نقاش موسع وطرح للعديد من الأسئلة والاستفسارات التي تتعلق بمشاركة فلسطين في الدراسة.

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&#34;التربية&#34; تبحث مع الميدان التربوي في الضفة وغزة رفع الجاهزية للمشاركة بدراسة بيزا

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