الاحتلال يجبر مقدسييْن على هدم منزليهما في العيسوية وشعفاط

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رام الله - دنيا الوطن

أجبرت سلطات الاحتلال مواطنين مقدسيين اليوم الأحد، على هدم منزليهما ذاتيا خشية الغرامات التي تفرضها بلدية الاحتلال إذا ما نفذت هي عملية الهدم.



وأفادت مصادر محلية في بلدة العيسوية شمال القدس، بأن المقدسي سامي محمد عبيد، أجبر على هدم منزله البالغ مساحته 100 متر مربع بعد تسليمه اخطارا بالهدم، علما أنه قام بتشييده قبل عدة أشهر.



كما أجبر المقدسي محمد الصباح على هدم منزله قسريا في حي رأس خميس بالقرب من مخيم شعفاط.



