الأردن يواصل تسجيل أرقام كبيرة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 88 وفاة و8789 إصابة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة، خلال الإيجاز اليومي حول الوباء، أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في المملكة ارتفع إلى 5876 وفاة والإصابات إلى 535.455 إصابة.





رام الله - دنيا الوطنواصل الأردن اليوم الأحد، تسجيل أرقام كبيرة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).