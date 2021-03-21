الصحة: طواقمنا الطبية والصحية من قدّم الطعومات لعمالنا على المعابر















رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة، أن الطواقم الطبية والصحية للوزارة هي من قدم الطعومات لعمالنا على المعابر أثناء دخولهم للعمل داخل أراضي عام 1948.وأوضح الشخرة، في بيان صحفي، مساء اليوم الأحد، أن نحو 105 آلآف عامل تلقوا الطعومات ضد فيروس (كورونا) حتى الآن، بحضور الطواقم الإسرائيلية التي شاركت في العملية ضمن عملية التنسيق الصحية بين الجانبين لمواجهة الفيروس.