"الديمقراطية" تدعو لحضور مؤتمرها الصحفي لإعلان برنامجها الانتخابي غداً الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تأجيل المؤتمر الصحفي بإعلان برنامج وتشكيل قائمة التغيير الديمقراطي المسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية.
أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تأجيل المؤتمر الصحفي بإعلان برنامج وتشكيل قائمة التغيير الديمقراطي المسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية.
وسيعقد المؤتمر الصحفي يوم غد الاثنين الساعة 12 ظهراً في مقر الجبهة الكائن في رام الله دوار الساعة عمارة الميدان الطابق الخامس.
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