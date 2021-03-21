"الديمقراطية" تدعو لحضور مؤتمرها الصحفي لإعلان برنامجها الانتخابي غداً الاثنين





وسيعقد المؤتمر الصحفي يوم غد الاثنين الساعة 12 ظهراً في مقر الجبهة الكائن في رام الله دوار الساعة عمارة الميدان الطابق الخامس.







رام الله - دنيا الوطنأعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تأجيل المؤتمر الصحفي بإعلان برنامج وتشكيل قائمة التغيير الديمقراطي المسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية.