جنين: الشرطة تفض 8 حفلات زفاف وتقبض على شخصين لعدم الالتزام



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول إقامة ثماني حفلات زفافٍ في المحافظة على الفور تحركت قوة من الشرطة تساندها الأجهزة الأمنية إلى مكان إقامة هذه الحفلات وعملت على فضها وتفريق المشاركين فيها والقبض على شخصين غير ملتزمين بالبروتوكول الصحي.



وأكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليهم لإتخاذ الإجراءات القانونية اللآزمة بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنفضت الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية مساء أمس ثماني حفلات زفاف لعدم إلتزامهم بالتعليمات الصادرة من قبل الحكومة الفلسطينية بمنع التجمّعات وإقامة الأعراس بهدف الحد من انتشار فايروس (كورونا) في جنين.