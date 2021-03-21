الخليل: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة وأتلفت مركبات غير قانونية



وذكرت إدارة العلاقـات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه واستمراراً لعمل شرطة المحافظة في تنفيذ المذكرات القضائية ومكافحة ظاهرة المركبات غير القانونية فقد قامت شرطة المحافظة اليوم بالقبض على 36 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 92 مذكرة قضائية بالإضافة لإتلاف 28 مركبة غير قانونية.



وأكدت الشرطة تنفيذ المذكرات القضائية بحق المطلوبين أصولاً بالإضافة لمخالفة أصحاب المركبات غير القانونية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللآزمة بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة اليوم على مطلوبين للعدالة وأتلفت مركبات غير قانونية في الخليل.