سلفيت: الشرطة تفض حفلات زفاف وبيوت عزاء وتحرر مخالفات سلامة عامة



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن دوريات شرطة المحافظة والأجهزة الأمنية في المحافظة أغلقت محال تجارية وفضت تجمع خمس حفلات زفاف وثلاثة بيوت عزاء في المحافظة وحررت 125 مخالفة سلامةٍ عامةٍ لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية المعلن عنها.

رام الله - دنيا الوطنفضت الشرطة حفلات زفاف وبيوت عزاء وحررت مخالفات سلامة عامة وأغلقت محال تجارية لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية وقرار الإغلاق في سلفيت.