القبض على مشتبه به بالشروع بالقتل وفار من وجه العدالة ببيت لحم



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن مركز شرطة العبيدية في شرطة المحافظة وبإسناد من قوات الأمن الوطني تمكنوا اليوم من القبض على شخصِ من سكان محافظة الخليل وهو فار من وجه العدالة منذ سبع سنوات ومطلوب على عدد من القضايا منها الشروع بالقتل وإطلاق النار في أماكن عامة ومقاومة رجال الأمن والتهديد بالقتل.



وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المقبوض عليه لحين إحالته لجهة الإختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللآزمة بحقه أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة اليوم وبإسناد من قوات الأمن الوطني على شخصٍ مطلوبٍ للعدالة منذ سبع سنوات على عدة قضايا وصادر بحقه سبع مذكرات قضائية.