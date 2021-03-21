الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة في قلقيلية



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن دوريات شرطة المحافظة والأجهزة الأمنية أغلقت 35 محلاً تجارياً وقبضت على أربعة أشخاص لغير الملتزمين بقرار الإغلاق وفضت تجمعات لحفلي زفاف في المحافظة .



وأضافت الشرطة أنها حررت 27 مخالفة سلامة عامة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة اليوم عدد من المحال التجارية وحررت مخالفات سلامةٍ عامةٍ وفضت تجمعات لحفلات زفاف لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية وقرار الإغلاق في قلقيلية.