طولكرم: الشرطة تقبض على مطلوببن للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر في أنحاء المحافظة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية والغير قانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين فقد تمكنت الشرطة من القبض على 40 مطلوباً للعدالة وضبطت 11 مركبة غير قانونية من بينها دراجتين ناريتين.



وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المقبوض عليهم لحين إحالتهم لجهات الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة على مطلوبين للعدالة صادر بحقهم مذكرات قضائية وضبطت مركبات غير قانونية في طولكرم.