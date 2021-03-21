شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة تطلع المؤسسات الحقوقية على برامج التطعيم ضد لقاح (كوفيد- 19)

"الصحة" بغزة تطلع المؤسسات الحقوقية على برامج التطعيم ضد لقاح (كوفيد- 19)
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
عقدت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأحد، لقاءً خاصا مع المؤسسات الحقوقية حول برامج التطعيم ضد (كوفيد-19)، والفئات المستهدفة والبرنامج المحوسب "تطبيق صحتي" الذي أقرته الصحة.

ومن جهته قال نائب مدير عام الرعاية الأولية، د. مجدي ضهير: "إن وزارة الصحة منذ بداية الجائحة وضعت خطة واضحة للتعامل مع الفيروس، ومن خلالها التعامل مع جميع اللقاحات والتحقق من سلامتها".

وأضاف أن الوزارة حددت الفئات التي ستتلقى اللقاح حسب الأولية من خلال توصيات منظمة الصحة العالمية. وتابع ضهير أن اجمالي الجرعات المتوفرة 81 ألف جرعة، مبيناً أن عدد من تلقى اللقاح حوالي 11 ألف شخص.

وبيّن ضهير، بأن ما تم تسجيله على تطبيق صحتي ما يقارب 30 ألف شخص، وحاجة الصحة هي 61 ألف شخص لتغطية الفئات الأولى، مؤكدا أنه تم حصر فئة كبار السن، والذي يقارب عددهم 150 ألف شخص.

وأكد الوكيل المساعد م. أسامة قاسم، أن الوزارة حرصت على توظيف ونجاح التكنولوجيا في سير ومتابعة الحالة الوبائية في قطاع غزة.

وأشار إلى أنه تم انشاء تطبيق صحتي لضمان الشفافية والنزاهة وسلامة البيانات المسجلة، وغيره تسهيل ارسال اشعار للمواطنين بموعد الجرعة الثانية.

وأشادت المراكز الحقوقية بالدور الذي تقوم به وزارة الصحة من متابعة سير الحالة الوبائية لضمان سلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس.

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