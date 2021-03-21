غزة: بدء اختبارات مسابقة تعيين ضباط اختصاص بوزارة الداخلية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن بدء اختبارات مسابقة تعيين ضباط اختصاص للعمل في قوى الأمن الفلسطينية للعام 2021م، والتي تم الإعلان عنها بتاريخ 22 شباط/فبراير الماضي.



وتؤكد الهيئة أن الاختبارات ستبدأ اعتباراً من يوم غد الاثنين 22 آذار/مارس 2021، في مقر الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بمدينة غزة.



وتنوّه الهيئة أنه سيتم إبلاغ كل متسابق بموعد وساعة كل اختبار في التخصصات التي أعلنت عنها الهيئة سابقاً، وذلك برسالة نصية عبر الهاتف المحمول، وعبر حسابه على صفحة الدخول الموحد.



كما تدعو الهيئة كافة المتسابقين لإحضار بطاقة الهوية الشخصية، والالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، وارتداء الكمامة عند الحضور .