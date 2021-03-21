شؤون فلسطينية

إغلاق مكتب تسجيل الأراضي في بيت لحم ليوم واحد بسبب (كورونا)

إغلاق مكتب تسجيل الأراضي في بيت لحم ليوم واحد بسبب (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قرر محافظ بيت لحم كامل حميد، مساء اليوم الأحد، إغلاق مكتب تسجيل الأراضي (الطابو)، بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا).

وقال المحافظ حميد، في بيان صحفي، إنه تقرر إغلاق مكتب "الطابو" اعتبارا من مساء اليوم وحتى صباح الثلاثاء المقبل، نظرا لظهور إصابات ومخالطين فيه، وبناء على توصيات جهات الاختصاص، وذلك لإفساح المجال أمام طواقم الطب الوقائي لحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات للحد من انتشار الفيروس، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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