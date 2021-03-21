شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تسحب بطاقة (VIP) من وزير الخارجية الفلسطيني

سلطات الاحتلال تسحب بطاقة (VIP) من وزير الخارجية الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
سحبت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، بطاقة المرور (VIP) من رياض الماليكي، وزير الخارجية الفلسطيني.

وبحسب موقع القناة السابعة الإسرائيلية، فقد سحبت السلطات المتخصصة بطاقة المرور (VIP) من الوزير الفلسطيني، واستدعت الوفد المرافق له للتحقيق عند المخابرات الإسرائيلية على جسر الأردن.

وفي وقت سابق، قالت الوكالة الفلسطينية الرسمية، إن رسائل تهديد أمريكية وإسرائيلية كانت وصلت للقيادة الفلسطينية مفادها أن المطالبة بالتحقيق في جرائم إسرائيل خط أحمر لا تقبله تل أبيب.

والخميس الماضي، التقى المالكي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا.

وكانت المدعية العامة للمحكمة قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، إطلاق تحقيق بالحالة في فلسطين.

وستحقق المحكمة بشبهة ارتكاب مسؤولين إسرائيليين جرائم حرب، وضد الإنسانية، في الأراضي الفلسطينية.

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