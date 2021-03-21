الديمقراطية: تسجيل قائمتنا لا يعني إنتهاء الحوار من أجل الوصول لقائمة لليسار





وقال أبو ليلى: "نحن أعلنا اننا سنواصل الحوار مع باقي القوى والقوائم من أجل الوصول الى قائمة موحدة لليسار قبل موعد إغلاق باب الترشيح للانتخابات التشريعية بتاريخ (31/32021)".





وأضاف: "إذا تمكنا من الوصول الى قائمة لليسار سيكون خيرا على خير، وإذا لم نتمكن للأسف سيكون لنا قائمتنا، أي إذا توصلنا لقائمة موحدة سوف نسحب قائمتنا"، موضحاً أن القائمة التي تم تسجيلها اليوم، تتضمن 61 عضوا.



رام الله - دنيا الوطنأكد قيس عبد الكريم، نائب أمين عام الجبهة الديمقراطية، أن تسجيل قائمة الجبهة الديمقراطية لدى لجنة الانتخابات، لا يعني إغلاق الحوار من أجل الوصول إلى قائمة موحدة لليسار الفلسطيني.