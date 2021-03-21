لجنة الانتخابات تصدر توضحياً بخصوص القوائم المترشحة للانتخابات

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أنها تكتفي في هذه المرحلة، بنشر عدد القوائم التي تقدمت بطلبات ترشح للانتخابات التشريعية 2021، دون الكشف عن أسمائها أو أسماء مرشحيها، مشيرة إلى أن القوائم التي تقوم بالإعلان عن نفسها وعن أسماء مرشحيها انما تفعل ذلك على مسؤوليتها.



وأضافت لجنة الانتخابات في بيان صادر عنها، أنها ستنشر للجمهور القائمة الأولية بأسماء القوائم المترشحة ومرشحيها، بعد انتهاء مرحلة الترشح، وانتهاء النظر والبت في جميع القوائم المتقدمة، وذلك بتاريخ 6 نيسان/ابريل المقبل.



وبينت اللجنة أنها تسلمت في اليوم الأول من فتح باب الترشح طلبات ثلاث قوائم (واحدة في الضفة الغربية، واثنتان في قطاع غزة) وأنها تقوم بدراسة الطلبات والتأكد من مطابقتها للشروط التي حددها القانون.