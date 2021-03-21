الصحة بغزة: المؤشرات تدل على دخول القطاع بموجة جديدة لـ(كورونا) وقد نضطر للعودة للإجراءات

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن كافة المؤشرات، تشير إلى أن قطاع غزة دخل في موجة جديدة لفيروس (كورونا)، منذ شهر آذار/ مارس، في ظل الارتفاع التدريجي في عدد الحالات الموجبة داخل المجتمع والحالات الخطيرة والحرجة في المستشفيات.



وقالت الوزارة في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، حول تطورات تفشي فيروس (كورونا) بقطاع غزة: "التطورات الصعبة والمخيفة التي تشهدها دول العالم والمناطق المحيطة بقطاع غزة خاصة في الضفة الغربية، تتطلب الابقاء على أعلى درجات الجهوزية والحذر".



وأضافت: "بلغ إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفيات 113 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 75 حالة"، لافتة إلى أن هناك زيادة ملحوظة في أعداد المترددين على مراكز الفرز التنفسي في المستشفيات، ويعانون من أعراض تنفسية بدرجات مختلفة.



في السياق، أكدت وزارة الصحة بغزة، أن عدد الحالات الموجبة التي سجلت لهذا اليوم، تزيد عن 300 حالة، وهذه المرة الأولى التي يرتفع فيها مؤشر الاصابات منذ أشهر.



وأشارت إلى أنه تم البدء في إعطاء اللقاحات ضد فيروس كوفيد 19، للفئات الأكثر عرضة للاصابة خاصة كبار السن والطواقم الصحية، حيث بلغ إجمالي من تلقوا اللقاح 11 ألف شخص، مشددة على ضرورة أن تتوجه الفئات المحددة بأخذ اللقاحات، الى المراكز الصحية المخصصة لتقديم اللقاحات لهم بشكل سريع؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.



وقالت: "تتابع وزارة الصحة وبشكل يومي الحالة الوبائية لتحديد الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الأيام القادمة لمواجهة الزيادة المسجلة"، مضيفة: "إذا لم يكن هناك التزاما وتضافر للجهود سنضطر آسفين للخروج بتوصيات للعودة إلى إجراءات التشديد من محدودية الحركة والاغلاقات تواليا حسب متطلبات المرحلة".