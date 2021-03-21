شؤون فلسطينية

الصحة: تسجيل 21 حالة وفاة و2247 إصابة جديدة بـ(كورونا) بالضفة والقطاع

الصحة: تسجيل 21 حالة وفاة و2247 إصابة جديدة بـ(كورونا) بالضفة والقطاع
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 96، طولكرم 194، نابلس 402، الخليل 493، جنين 211، ضواحي القدس 55، طوباس 60، رام الله والبيرة 257، سلفيت 44، بيت لحم 109، أريحا والأغوار 19"، قطاع غزة 307. 

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 163، طولكرم 53، نابلس 86، الخليل 551، جنين 151، ضواحي القدس 94، طوباس 38، رام الله والبيرة 203، سلفيت 86، بيت لحم 139، أريحا والأغوار 43"، قطاع غزة 146. 

وتم تسجيل 17 حالة وفاة في الضفة الغربية: "نابلس 6، الخليل 2، ضواحي القدس 1، رام الله والبيرة 1، سلفيت 2، بيت لحم 5"، وتم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة. 

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 198 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 60 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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